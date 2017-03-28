22:51 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Аксель Витсель: "Сборная Бельгии разочарована результатом матча с Россией"

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Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель заявил, что его команда разочарована ничьей с Россией в товарищеском матче (3:3). Также он отметил, что рад вернуться в Россию, где ранее выступал за "Зенит".

- Мы разочарованы результатом, потому что, когда ведешь 3:1, необходимо удерживать преимущество, – цитирует "Р-Спорт" Витселя. – Мы не были достаточно сконцентрированы и собраны в концовке матча. Такого допускать нельзя. На последних минутах нам было непросто, соперник много прессинговал. Я счастлив вновь быть в России. Это мой первый визит сюда, в мой второй дом, со времени отъезда в Китай.

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http://rsport.ru/football/20170328/1118267005.html

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