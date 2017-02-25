Акинфеев - в воротах ЦСКА на матч против "Буде-Глимта"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Буде-Глимта". Место в воротах армейцев вновь займет Игорь Акинфеев. Эта игра станет для него второй в этом году. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев – Васин, Игнашевич, В. Березуцкий – Натхо – Тошич, Головин, Дзагоев, Щенников – Ионов, Чалов.

Трансляция матча "Буде-Глимт" - ЦСКА