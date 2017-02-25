17:15 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Акинфеев - в воротах ЦСКА на матч против "Буде-Глимта"

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Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Буде-Глимта". Место в воротах армейцев вновь займет Игорь Акинфеев. Эта игра станет для него второй в этом году. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.

Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев – Васин, Игнашевич, В. Березуцкий – Натхо – Тошич, Головин, Дзагоев, Щенников – Ионов, Чалов.

Трансляция матча "Буде-Глимт" - ЦСКА

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Малыш из Ростова

Очень рисковано играть против команд, названия которых не то, что не знаешь, но даже выговорить тяжело: не дай бог пропустить гол, а тем более сгоняешь ничью или проиграешь, то позора не оберешься. Поэтому чемпион страны выпускает самый боевой состав. Пишу вроде с иронией, а сам понимаю, что это уже даже не смешно, деградация полная. Очень интересно дождаться результата матча.

18:03

баламошка

Как бы дырок в дырке не понаделали. Хватит уже рекордов, хватит.

17:29

konoval

Точняк. Против предпоследней команды Норвегии без Конифеева не выстоять.

17:25

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