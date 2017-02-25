Акинфеев - в воротах ЦСКА на матч против "Буде-Глимта"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч против "Буде-Глимта". Место в воротах армейцев вновь займет Игорь Акинфеев. Эта игра станет для него второй в этом году. Встреча начнется в 18.00 по московскому времени.
Полностью стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев – Васин, Игнашевич, В. Березуцкий – Натхо – Тошич, Головин, Дзагоев, Щенников – Ионов, Чалов.
Малыш из Ростова
Очень рисковано играть против команд, названия которых не то, что не знаешь, но даже выговорить тяжело: не дай бог пропустить гол, а тем более сгоняешь ничью или проиграешь, то позора не оберешься. Поэтому чемпион страны выпускает самый боевой состав. Пишу вроде с иронией, а сам понимаю, что это уже даже не смешно, деградация полная. Очень интересно дождаться результата матча.
18:03
баламошка
Как бы дырок в дырке не понаделали. Хватит уже рекордов, хватит.
17:29
konoval
Точняк. Против предпоследней команды Норвегии без Конифеева не выстоять.
17:25