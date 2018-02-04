"Ахмат" обыграл "Зету" в товарищеском матче

"Ахмат" провел товарищеский матч товарищеский матч на сборах в Турции против "Зеты" из Черногории. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу грозненцев. Оба гола в составе российского клуба забил Исмаэл Силва.

Товарищеский матч

"Ахмат" - "Зета" - 2:1

Голы: Исмаэл, 14 (1:0). Исмаэл, 23 (2:0).

"Ахмат": Гудиев, Уциев (Анхель, 60), Семенов, Плиев (Мохаммади, 46), Иванов (Бацуев, 63), Роши (Бериша, 46), Швец (Кацаев, 60), Исмаэл (Кадыров, 60), Садаев (Балай, 46), Лео Жаба (Раванелли, 60), Ахъядов.

04 февраля.