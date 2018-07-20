"Ахмат" обыграл "Истанбул ББ", "Рубин" сыграл вничью с "Редингом"

Российские клубы продолжают подготовку в старту Российской премьер-лиги (РПЛ), проводя товарищеские матчи.

Гол Андрея Семенова принес "Ахмату" победу в игре с "Истанбул ББ" (1:0), "Рубин" сыграл вничью с "Редингом" (0:0).

Грозненцы и казанцы провели последние товарищеские игры перед стартом РПЛ.

В первом туре чемпионата России "Ахмат" в гостях сыграет с "Ростовом" 28 июля, "Рубин" днем позднее дома примет "Краснодар".

Товарищеские матчи



"Рединг" (Англия) - "РУБИН" (Россия) - 0:0



"Рубин": Джанаев (Бабурин, 66), Коновалов (Гранат, 62), Сесар Навас (Камболов, 62), Чико (Чистяков, 62), Устинов (Голдобин, 46), Уремович (Сорокин, 62), Байрамян (Казанский, 62), Могилевец (Махатадзе, 62), Бухаров (Яковлев, 62), Полоз (Мухаметзянов, 62), Азмун (Шекари, 62).



"Истанбул ББ" (Турция) - "АХМАТ" (Россия) - 0:1 (0:0)



Гол: Семенов (45).