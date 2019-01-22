13:21 | Футбол — Товарищеские матчи

"Ахмат" и "Гонвед" сыграли вничью в товарищеском матче

Обсудить
0

"Ахмат" сыграл вничью с "Гонведом" в первом товарищеском матче на сборах в Турции - 1:1. В составе российского клуба гол забил Аблай Мбенг, за венгерскую команду отличился Давид Н`Гог.

Напомним, матч должен был состояться в понедельник, но был перенесен из-за сильного дождя.

Товарищеские матчи

"Ахмат" - "Гонвед" - 1:1 (1:1)

Голы: Н`Гог, 19 (0:1). Мбенг, 21 (1:1).

"Ахмат": Гудиев (Городов, 46), Уциев (Семенов, 46), Родолфу (Анхель, 46), Мусалов (Иванов, 46), Нижич (Харин, 46), Кадыров (Раванелли, 46), Швец (Исмаэл, 46), Бериша (Садулаев, 46), Хубулов (Шиманьски, 46), Митришев (Балай, 46), Мбенг (Умаев, 46).
22 января. Белек. Стадион "Sueno".

Ахмат - Гонвед

Все о товарищеских матчах - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ