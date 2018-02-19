"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью в товарищеском матче, который прошел в Турции, - 1:1. Голы забили Арсен Хубулов и Исмаэл.

Отметим, что "Анжи" провел вторую игру за день. Ранее махачкалинцы нанесли разгромное поражение "Колхети-1913" со счетом 4:1. В их составе отличились нападающие Амур Калмыков, Александр Прудников и Филипп Будковский, а также защитник Джон Чансельор.

Товарищеский матч

"Ахмат" – "Анжи" – 1:1 (0:0)

Голы: Хубулов, 48 (0:1). Исмаэл, 66 (1:1).

"Анжи": Лория, Полуяхтов, Тетрашвили (Будковский, 46), Самарджич, Брызгалов, Хубулов, Антон, Данченко, Маркелов, Лескано, Поку.

Предупреждения: Лео Жаба, 5. Антон, 15. Самарджич, 17. Тетрашвили, 43.

Удаление: Тетрашвили (Анжи), 45.

19 февраля.