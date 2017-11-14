21:36 | Футбол — Товарищеские матчи

Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу

Серхио АГУЭРО. Фото AFP
Серхио АГУЭРО. Фото AFP
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Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в раздевалке во время товарищеского матча против Нигерии (2:4) в Краснодаре упал в обморок, информирует Varsky Sports. Отмечается, что футболиста отвезли в ближайшую больницу на обследование.

Позже пресс-служба сборной Аргентины со ссылкой на медицинский штаб команды сообщила, что это было сделано в качестве меры предосторожности.

Агуэро провел на поле один тайм и на 36-й минуте форвард забил гол. В перерыве вместо него появился Дарио Бенедетто. Матч проходил на стадионе "Краснодар". 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Новоуепинни

От духана семечек с трибун раскумарило

21:52

механик39

Может замерз ?

21:52

Serenky25

С нашими все силы оставили.

21:49

Chibisov

В магните видимо просрочкой траванулся,у галицкого этим добром склады забиты)

21:47

DENsid

Чурчхелу съел в перерыве ))) Здоровья, Кун !

21:45