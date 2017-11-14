Агуэро в раздевалке в Краснодаре упал в обморок. Его увезли в больницу

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в раздевалке во время товарищеского матча против Нигерии (2:4) в Краснодаре упал в обморок, информирует Varsky Sports. Отмечается, что футболиста отвезли в ближайшую больницу на обследование.
Позже пресс-служба сборной Аргентины со ссылкой на медицинский штаб команды сообщила, что это было сделано в качестве меры предосторожности.
Агуэро провел на поле один тайм и на 36-й минуте форвард забил гол. В перерыве вместо него появился Дарио Бенедетто. Матч проходил на стадионе "Краснодар".
Informa @arevalo_martin que Kun Agüero se desmayó en el vestuario y fue trasladado a un hospital cercano para un chequeo general. pic.twitter.com/qPQFB8oBIR– VarskySports (@VarskySports) 14 ноября 2017 г.
Новоуепинни
От духана семечек с трибун раскумарило
21:52
механик39
Может замерз ?
21:52
Serenky25
С нашими все силы оставили.
21:49
Chibisov
В магните видимо просрочкой траванулся,у галицкого этим добром склады забиты)
21:47
DENsid
Чурчхелу съел в перерыве ))) Здоровья, Кун !
21:45