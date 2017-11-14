Агуэро отправили в больницу в Краснодаре в качестве меры предосторожности

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в раздевалке во время товарищеского матча против Нигерии (2:4) в Краснодаре упал в обморок, информирует Твиттер национальной команды. Отмечается, что это было сделано в качестве меры предосторожности.

Агуэро провел на поле один тайм и на 36-й минуте форвард забил гол. В перерыве вместо него появился Дарио Бенедетто. Матч проходил на стадионе "Краснодар".