21:55 | Футбол — Товарищеские матчи

Агуэро отправили в больницу в Краснодаре в качестве меры предосторожности

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Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в раздевалке во время товарищеского матча против Нигерии (2:4) в Краснодаре упал в обморок, информирует Твиттер национальной команды. Отмечается, что это было сделано в качестве меры предосторожности.

Агуэро провел на поле один тайм и на 36-й минуте форвард забил гол. В перерыве вместо него появился Дарио Бенедетто. Матч проходил на стадионе "Краснодар".

Аргентина - Нигерия
 
 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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dinocomments2

Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро в раздевалке во время товарищеского матча против Нигерии (2:4) в Краснодаре упал в обморок, информирует Твиттер национальной команды. Отмечается, что это было сделано в качестве меры предосторожности. фейспалмов не хватит на вас, он походу в обморок упал в качестве меры предосторожности? интересно, от чего? чтоб второй тайм что ли не играть?

22:54