Агуэро обогнал Креспо в списке лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины. Форвард отличился голом в товарищеском матче со сборной Нигерии, который проходит в Краснодаре.

Теперь на счету Агуэро 36 голов в составе аргентинской сборной, по этому показателю он обошел Эрнана Креспо. Однако форвард "горожан" уступает Габриэлю Батистуте (54 гола) и Лионелю Месси (61 гол).

Трансляция матча Аргентина - Нигерия