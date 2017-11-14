Агуэро обогнал Креспо в списке лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Аргентины. Форвард отличился голом в товарищеском матче со сборной Нигерии, который проходит в Краснодаре.
Теперь на счету Агуэро 36 голов в составе аргентинской сборной, по этому показателю он обошел Эрнана Креспо. Однако форвард "горожан" уступает Габриэлю Батистуте (54 гола) и Лионелю Месси (61 гол).
- Манчестер Сити
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Серхио Агуэро
- Сборная Нигерии (футбол)
- Эрнан Креспо
- Габриэль Батистута