Адвокат - рекордсмен сборной Голландии по количеству побед

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат стал рекордсменом по количеству побед во главе национальной команды этой страны. В товарищеской игре против Румынии (3:0) он добился 37-й победы и обошел Боба Гленденнинга (36). Для 70-летнего наставника этот матч стал последнем во главе сборной Голландии - ранее он сообщил о том, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до 1 декабря этого года.

Адвокат, который трижды возглавлял сборную Голландии (1992-1994, 2002-2004, 2017), по проценту побед (для трениров, работавших 10 матчей и более) занимает лишь седьмое место (59,7 процента). Лидирует Марко ван Бастен (67,3 процента).