17:40 | Футбол — Товарищеские матчи

Адриану и Ханни - в стартовом составе "Спартака" на контрольный матч с "Рударом"


"Спартак" объявил состав на контрольный матч с "Рударом". С первых минут встречу начнут нападающий Луиз Адриану и полузащитник Софьян Ханни.

Состав "Спартака": Ребров - Петкович, Мамин, Бокетти, Рассказов - Еременко, Попов, Полубояринов, Ломовицкий - Ханни, Адриану.

Рудар В - Спартак М

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