Адриану и Ханни - в стартовом составе "Спартака" на контрольный матч с "Рударом"

"Спартак" объявил состав на контрольный матч с "Рударом". С первых минут встречу начнут нападающий Луиз Адриану и полузащитник Софьян Ханни.
Состав "Спартака": Ребров - Петкович, Мамин, Бокетти, Рассказов - Еременко, Попов, Полубояринов, Ломовицкий - Ханни, Адриану.
👤 Состав 🔴⚪️ на матч #Спартак - @NKRudarVelenje.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июля 2018 г.
Трансляция в 18:30 (мск)
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Таблица переходов РФПЛ //
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