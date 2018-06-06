30 тысяч билетов продано на матч Испании и Туниса в Краснодаре

Около 30 тысяч билетов продано на товарищеский матч между сборными Испании и Туниса, который пройдет в Краснодаре, сообщает ТАСС. Арена вмещает более 34 тысяч.

Игра состоится 9 июня, начало - 21.45 по московскому времени.

Напомним, что сборные Испании и Туниса примут участие в чемпионате мира-2018. Испанцы в групповом турнире сыграют с Португалией, Марокко и Ираном. Тунис встретится с Бельгией, Панамой и Англией.

Расписание ЧМ-2018 - здесь