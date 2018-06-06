30 тысяч билетов продано на матч Испании и Туниса в Краснодаре

Около 30 тысяч билетов продано на товарищеский матч между сборными Испании и Туниса, который пройдет в Краснодаре, сообщает ТАСС. Арена вмещает более 34 тысяч.
Игра состоится 9 июня, начало - 21.45 по московскому времени.
Напомним, что сборные Испании и Туниса примут участие в чемпионате мира-2018. Испанцы в групповом турнире сыграют с Португалией, Марокко и Ираном. Тунис встретится с Бельгией, Панамой и Англией.
Дополнительная информация
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Сборная Марокко
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Чемпионат мира 2018