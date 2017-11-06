15 игроков сборной Аргентины провели тренировку в Москве

Сборная Аргентины провела тренировку в усеченном составе. На тренировочное поле в Тушине вышло 15 игроков. Среди них – два вратаря.

Главный тренер команды Хорхе Сампаоли, а также Лионель Месси и Хавьер Маскерано в Москву прибыли, но участия в тренировочном процессе не принмали. (Ярослав СУСОВ)

Напомним, что Сборные России и Аргентины проведут товарищеский матч 11 ноября в Москве. После этого аргентинцы отправятся в Краснодар, где сыграют с Нигерией.

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