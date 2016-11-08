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Златан Ибрагимович: "За четыре года в Париже я ни разу не был на Эйфелевой башне"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отметил, что ни разу не был на Эйфелевой башне за четыре года выступлений в составе "ПСЖ". По словам форварда, его устраивает размеренная жизнь в Манчестере.

- Слышал многое об этом городе, о его плохой погоде, - приводит 101greatgoals.com слова Ибрагимовича. - Но до сих пор все было хорошо. Я родом из Швеции, и у меня нет больших ожиданий от внефутбольной жизни. Я довольно скромный, семейный парень. Например, когда жил в Париже, то за четыре года ни разу не был на Эйфелевой башне. Предложил поменять ее на мою статую, но этого не сделали. Если это сделают сейчас, то я приеду в гости.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

"Ну, как же так, Хулио-Златан???"........... Ты, небось, и в Нотр-Дам-де-Пари ни разу не был, и с Квазимодо не пытался познакомиться???

15:09

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