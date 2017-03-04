Жюльен Сету: "Прошу прощения у "Нанси", если моя ссора с женой навредила клубу"

Защитник "Нанси" Жюльен Сету рассказал о конфликте с женой, произошедшем в четверг в его квартире, после которого футболист оказался в полицейском участке. 29-летний француз признал вину и предстанет перед судом в начале мая.

- Чтобы понять ситуацию, вы должны знать, что сейчас наши отношения с женой имеют бракоразводный и конфронтационный характер, - цитирует l'Est Républicain Сету. - Деньги не самое главное для меня, но я все равно попросил у нее объяснений в отношении некоторых огромных расходов. Это было приблизительно в восемь вечера. Она начала кричать. Я подошел к ней, а она вцепилась мне ногтями в лицо, после чего я схватил ее за руку и просто усадил на стул. Ничего больше. Затем я отправился в машину, чтобы не устраивать сцен на глазах трех наших детей.

Прошу прощения у "Нанси" за эту историю, если она навредила клубу, потому что это неправильно, так как это всего лишь моя личная проблема. В понедельник я буду на тренировке, поговорю с тренером и отвечу перед товарищами по команде, если потребуется.

Суд по делу защитника "Нанси" состоится в мае, игрок вернется к тренировкам