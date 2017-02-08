Жюльен Палмьери: "ПСЖ" не виноват, что арбитр засчитал гол, забитый из офсайда"

Защитник "Лилля" Жюльен Палмьери после поражения от "ПСЖ" в матче 24-го тура чемпионата Франции (1:2) отметил, что соперник не виноват в том, что арбитры засчитали гол, забитый из офсайда. Лукас на второй добавленной минуте отправил мяч в сетку ворот "догов", находясь при этом вне игры.

- Парижане не виноваты в том, что арбитр засчитал гол, забитый из офсайда, - цитирует L'Equipe Палмьери. - Они забили гол, который не должен был быть забит. Я видел глаза Лукаса, когда он забивал, он сам не ожидал, что гол будет засчитан. Там был офсайд не в две ноги, а в полтора метра. Самое худшее, что арбитр просто извинится после матча. Нужно задаться реальными вопросами об уровне судейства. Все становится серьезным. В этом случае видеоповтор был бы полезен.