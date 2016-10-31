14:20 | ФУТБОЛ — Франция

Жюльен Палмьери: "Ибрагимовича больше всего ненавидел в чемпионате Франции"

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Защитник "Лилля" Жюльен Палмьери признался, что рад отъезду из Франции Златана Ибрагимовича. Прошлым летом швед сменил "ПСЖ" на "Манчестер Юнайтед".

– Не скучаю по нему совсем, – цитирует Le 10 Sport Палмьери. – Я больше всего ненавидел этого парня в чемпионате. Он относился к нашей стране как к дерьму. Он порочил наш чемпионат с первого до последнего дня. Златан талантливый футболист, но как человек он мне не нравится. Так что я рад его уходу.

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