Жюльен Палмьери: "Ибрагимовича больше всего ненавидел в чемпионате Франции"

Защитник "Лилля" Жюльен Палмьери признался, что рад отъезду из Франции Златана Ибрагимовича. Прошлым летом швед сменил "ПСЖ" на "Манчестер Юнайтед".

– Не скучаю по нему совсем, – цитирует Le 10 Sport Палмьери. – Я больше всего ненавидел этого парня в чемпионате. Он относился к нашей стране как к дерьму. Он порочил наш чемпионат с первого до последнего дня. Златан талантливый футболист, но как человек он мне не нравится. Так что я рад его уходу.