Журналисты бойкотировали пресс-конференцию "Лиона" из-за критики президента клуба

Большая часть журналистов не пришла на пресс-конференцию с участием представителей "Лиона" перед матчем 29-го тура чемпионата Франции против "Кана". Сделано это в рамках бойкота против президента клуба Жана-Мишеля Оласа, который на неделе в Твиттере раскритиковал за аналитику и телосложение бывшего работника клуба, а ныне журналиста Николя Пуйдебуа.

"После сообщений Жана-Мишеля Оласа в Твиттере, злонамеренного общения и недостойного президента клуба поведения в отношении журналистов, мы решили в знак протеста проигнорировать новости о матче против "Кана". Мы не будем участвовать в этой пресс-конференции, извините... Однако хотелось бы отметить, что мы не имеем ничего против игроков или тренеров. Спасибо за понимание", - говорилось в заявлении, которое было сделано перед пресс-конференцией.

Тем не менее, "Лион" не отнесся с пониманием к такому решению и на официальном сайте выступил с заявлением, что данное поведение вредит читателям и болельщикам.

Примечателен тот факт, что ранее французский клуб оплатил журналистам перелет в Москву и обратно на матч 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА. Однако это коснулось только тех представителей СМИ, которые летели вместе с командой.