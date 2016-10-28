Журналистика не отпустила Курбиса тренировать

Французский специалист Ролан Курбис, работавший в 2004 году с "Аланией", дал согласие занять пост главного тренера "Лорьяна", но встретил твердое возражение со стороны медиа-группы SFR, в структурах которой работает футбольным консультантом. В результате он был вынужден отказать клубу из Бретани.

Занимающий во французском чемпионате последнее место "Лорьян" уволил в прошлое воскресенье Сильвена Риполля и обратился к Курбису, поскольку за этим специалистом закрепилась репутация тренера-пожарного. В прошлом он спасал от вылетов из высшего дивизиона и "Аяччо", и "Монпелье". Однако, работая в ряде СМИ, входящих в группу SFR (радиостанция RMC, информационный телеканал BFM и футбольный канал SFR Sport 1, владеющий правами на показ матчей английской премьер-лиги), Курбис связан жестким контрактом.

"Я мог бы получить освобождение в любой момент в случае предложения от какой-либо сборной, меня отпустили бы и в декабре, но не сейчас, когда уже сверстаны вещательные сетки", - поведал тренер.