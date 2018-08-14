Журналист подал в суд на тренера за угрозу ударить головой об пол

Журналист решил подать в суд на главного тренера "Стад Лаваллуа" Франсуа Чикколини за резкие слова. На недавней пресс-конференции специалист заявил следующее: "Вы всегда задаете мне ужасные вопросы. Я хочу причинить вам боль. Может быть, ударю головой об пол".

Стоит отметить, что Чикколини уже не первый раз попадает в неприятную историю из-за своих слов. В 2017 году, когда он тренировал "Бастию", после сорванного из-за фанатов корсиканского клуба матча с "Лионом", он пообещал сопернику разобраться по-мужски.

Бывший главный тренер "Бастии" обещал "Лиону" "разобраться по-мужски" на Корсике