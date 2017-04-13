Жунинью: "Критиковать главного тренера "Лиона" в моей ситуации было бы некрасиво"

Легенда "Лиона" Жунинью Пернамбукану признался, что хотел бы вернуться во французский клуб. Однако в данной ситуации он отказался критиковать работу нынешнего главного тренера команды Брюно Женезьо.

- С моей стороны было бы нечестно использовать свой статус, чтобы критиковать Женезьо, - цитирует L'Equipe Жунинью. - В мое время он был очень важным помощником, в то время как другие сотрудники уходили, он продолжал работу. Сегодня он имеет большие знания, но ему не хватает опыта работы в других клубах. Это то, что играет не в его пользу.

- Хотели бы вы стать участником изменений в "Лионе"?

- Если есть хороший проект - да. Это клуб, где я показывал свой лучший футбол, это клуб, который я люблю. Я был бы готов в любой момент купить билет на самолет и найти время для работы.