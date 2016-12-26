Жозуа Гилавоги: "Дракслер мечтал о "ПСЖ"

Полузащитник "Вольфсбурга" Жозуа Гилавоги рассказал, что его экс-партнер по команде Юлиан Дракслер мечтал о переходе в "ПСЖ". В субботу немецкий клуб объявил о переходе 23-летнего хавбека в стан чемпионов Франции.
- В "Вольфсбурге" наши отношения с Дракслером были больше, чем просто футбольные, - цитирует Le Parisien Гилавоги. - Он летом принял решение уйти. Переход в "ПСЖ" близок его сердцу. Он мечтал о Париже, "ПСЖ"... Ему интересна лига 1. Французский язык? Думаю, он пока не готов давать интервью, но он многие слова понимает.
Урфин Джюс
На самом деле он мечтал играть за Зенит. И спонсор тот же, да и бабушка была русская.. из Санкт-Петербурга
15:32
Gordon
Все так говорят. После перехода. Тьфу да и только.
14:51