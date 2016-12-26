14:32 | ФУТБОЛ — Франция

Жозуа Гилавоги: "Дракслер мечтал о "ПСЖ"

0
0
0
2

Полузащитник "Вольфсбурга" Жозуа Гилавоги рассказал, что его экс-партнер по команде Юлиан Дракслер мечтал о переходе в "ПСЖ". В субботу немецкий клуб объявил о переходе 23-летнего хавбека в стан чемпионов Франции.

- В "Вольфсбурге" наши отношения с Дракслером были больше, чем просто футбольные, - цитирует Le Parisien Гилавоги. - Он летом принял решение уйти. Переход в "ПСЖ" близок его сердцу. Он мечтал о Париже, "ПСЖ"... Ему интересна лига 1. Французский язык? Думаю, он пока не готов давать интервью, но он многие слова понимает.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Урфин Джюс

На самом деле он мечтал играть за Зенит. И спонсор тот же, да и бабушка была русская.. из Санкт-Петербурга

15:32

Gordon

Все так говорят. После перехода. Тьфу да и только.

14:51

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ