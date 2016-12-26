Жозуа Гилавоги: "Дракслер мечтал о "ПСЖ"

Полузащитник "Вольфсбурга" Жозуа Гилавоги рассказал, что его экс-партнер по команде Юлиан Дракслер мечтал о переходе в "ПСЖ". В субботу немецкий клуб объявил о переходе 23-летнего хавбека в стан чемпионов Франции.

- В "Вольфсбурге" наши отношения с Дракслером были больше, чем просто футбольные, - цитирует Le Parisien Гилавоги. - Он летом принял решение уйти. Переход в "ПСЖ" близок его сердцу. Он мечтал о Париже, "ПСЖ"... Ему интересна лига 1. Французский язык? Думаю, он пока не готов давать интервью, но он многие слова понимает.