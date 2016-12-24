Жозе Моуринью: "Французы должны быть счастливы, что Ибрагимович ушел из "ПСЖ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что французские болельщики должны были радоваться уходу Златана Ибрагимовича из "ПСЖ". По его словам, это возродило конкуренцию в лиге 1.

– Думаю, французские зрители должны быть счастливы, что Ибрагимович ушел, – цитирует SFR Sport Моуринью. – С ним у французов не было чемпионата. Был только Париж, Париж и еще раз Париж, который брал все трофеи. Теперь лига 1 интереснее. Там есть "Ницца", Балотелли, мой друг Жардим, "ПСЖ". Нужно благодарить Ибрагимовича за отъезд из Франции.