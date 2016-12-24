15:42 | ФУТБОЛ — Франция

Жозе Моуринью: "Французы должны быть счастливы, что Ибрагимович ушел из "ПСЖ"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что французские болельщики должны были радоваться уходу Златана Ибрагимовича из "ПСЖ". По его словам, это возродило конкуренцию в лиге 1.

– Думаю, французские зрители должны быть счастливы, что Ибрагимович ушел, – цитирует SFR Sport Моуринью. – С ним у французов не было чемпионата. Был только Париж, Париж и еще раз Париж, который брал все трофеи. Теперь лига 1 интереснее. Там есть "Ницца", Балотелли, мой друг Жардим, "ПСЖ". Нужно благодарить Ибрагимовича за отъезд из Франции.

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