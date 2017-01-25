Жослен Гурвеннек: "Надеюсь, "Бордо" возьмет реванш у "ПСЖ" через 2 недели"

Главный тренер "Бордо" Жослен Гурвеннек остался доволен игрой с "ПСЖ" в матче 1/2 финала Кубка лиги (1:4), несмотря на поражение. Также он надеется взять реванш у парижан в поединке чемпионата Франции через 2 недели.

- "Бордо" не должно быть стыдно за поражение от "ПСЖ", - цитирует L'Equipe Гурвеннека. - Победа была бы подвигом, но парижане были в состоянии наказать нас. Первый час матча был достаточно сбалансированным, но затем они трижды забили, добившись счета, который кажется суровым, но стоит отметить точность парижан, поскольку половина их моментов превратились в голы. Мы разочарованы тем, что проиграли второй тайм, но это был "ПСЖ", с которым тягаться слишком трудно для нас. Надеюсь, что нам удастся победить их через две недели в чемпионате.