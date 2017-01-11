Жоау Моутинью: "Счастлив, что мой гол спас команду"

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью рад, что ему удалось забить в концовке встречи 1/4 финала Кубка лиги с "Сошо" и свести игру к серии пенальти. Также он отметил важность выхода в полуфинал национального кубка.

- Счастлив, что помог команде голом, - цитирует пресс-служба клуба Моутинью. - Выход в полуфинал имеет важное значение. Теперь "Монако" нужно восстановиться и подготовиться к матчу с "Марселем".