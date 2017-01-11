08:55 | ФУТБОЛ — Франция

Жоау Моутинью: "Счастлив, что мой гол спас команду"

0
0
0

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью рад, что ему удалось забить в концовке встречи 1/4 финала Кубка лиги с "Сошо" и свести игру к серии пенальти. Также он отметил важность выхода в полуфинал национального кубка.

- Счастлив, что помог команде голом, - цитирует пресс-служба клуба Моутинью. - Выход в полуфинал имеет важное значение. Теперь "Монако" нужно восстановиться и подготовиться к матчу с "Марселем".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ