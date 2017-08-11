Жоау Моутинью: "С Жардимом все прогрессируют"

Полузащитник "Монако" Жоау Моутинью считает, что даже обновление состава не помешает монегаскам претендовать на высокие места в чемпионате Франции. По его словам, ключевой фигурой в успехе команды является главный тренер Леонарду Жардим.

– У нас молодая команда, но очень качественная, – цитирует официальный сайт "Монако" Моутинью. – С Жардимом все добиваются прогресса. Я один из самых опытных игроков и хочу помочь молодежи максимально. Надеюсь, что мы сможем добиться высоких результатов. Как в прошлом сезоне.