Жереми Жано ушел из "Осера"

Бывший голкипер "Сент-Этьена" Жереми Жано покинул пост тренера вратарей "Осера". Как сообщает пресс-служба клуба, француз вынужден прервать тренерскую деятельность по личным причинам и вернуться к семье в Сент-Этьен.

Однако действующий контракт с Жано рассчитан до 2021 года, и его пока не расторгли. Если в течение двух недель, ситуация с возможностью возвращения к работе не прояснится, тогда только клуб начнет поиски замены. К ближайшей игре готовить вратарей будет Аттила Фаркаш.

Напомним, в последние недели Жано несколько раз выражал поддержку российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову перед боем против Конора Макгрегора. Поединок пройдет 6 октября.