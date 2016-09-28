Жереми Менез: "Мне потребуется некоторое время, чтобы вернуться на пик формы"

Нападающий "Бордо" Жереми Менез считает особенным матч 8-го тура чемпионата Франции против "ПСЖ". Француз с 2011 по 2014 год выступал за парижан, став двукратным чемпионом страны и победителем Кубка лиги. Также он отметил, что ему нужно время, чтобы достичь своего лучшего уровня, так как в прошлом сезоне он провел всего один полный матч за "Милан".

- До сих пор чувствую, что могу играть еще лучше, - цитирует пресс-служба клуба Менеза. - Понимаю, что потребуется некоторое время, чтобы достичь своего лучшего уровня, потому что я провел год без игры. Это нельзя сделать за один день. Я тот, кто должен быть на вершине физически, чтобы быть лучшим на поле и использовать свои качества. Чувствую себя хорошо, это уже немало. Уверен, что лучшее еще впереди. У меня нет никаких сомнений по поводу моего возвращения на пик формы.

Предстоящая встреча с "ПСЖ" будет особенным матчем для меня. Я провел прекрасные годы в "ПСЖ". Я родился в Париже. Возвращение на "Парк де Пренс" будет иметь особенное значение для меня. Мы очень хорошо знаем, что матч будет сложным для нас. Игроки "Бордо" должны выходить на матч без давления и играть в свой футбол. Никто заранее не знает, что случится на поле.