08:42 | ФУТБОЛ — Франция

Женезьо останется главным тренером "Лиона" в следующем сезоне

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Советник президента "Лиона" Жерар Улье сообщил, что главный тренер Брюно Женезьо останется на своем посту в следующем сезоне. Французский специалист подвергся резкой критике со стороны СМИ и фанатов, но руководство клуба эта ситуация не беспокоит.

- Брюно будет тренером в следующем сезоне, - цитируе L'Equipe Улье. - Даже если "Лион" будет четвертым. Это не просто мое желание, я думаю, что это можно считать новостью. Я думаю, что Брюно сейчас тот человек, который нужен "Лиону". Он очень хорошо работает, и при этом учится и слушает советы.

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Материалы REN-TV

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