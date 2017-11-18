Жардим раскритиковал работу болбоев на матче с "Амьеном"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим после ничьей с "Амьеном" в матче 13-го тура чемпионата Франции (1:1) раскритиковал работу мальчиков, подающих мячи. По его словам, задержка игры с помощью болбоев портит имидж футбола Франции.

- Важно показывать хороший имидж французского футбола, - цитирует L'Equipe Жардима. - Мальчики, подающие мячи, не торопились выполнять свою работу, чтобы мы не играли быстро. Я работаю во Франции четыре года. Люди, наблюдающие за чемпионатом страны, смотрят на это и, возможно, говорят, что лига 1 - любительская лига. Важно защищать наш футбол.