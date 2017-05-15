Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим признан лучшим тренером чемпионата Франции в этом сезоне, сообщает официальный Твиттер союза профессиональных футболистов страны.

42-летний португалец работает с командой с 2014 года. На данный момент команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата и имеет шансы на победу. "Монако" набрал 89 очков в 36 матчах, опережает ПСЖ на три очка и имеет игру в запасе.

В Лиге чемпионов "Монако" дошел до полуфинала турнира, где проиграл "Ювентусу" по сумме двух встреч – 1:4.