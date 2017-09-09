Жардим - о разгроме от "Ниццы": "В такой день было лучше остаться дома"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим признал, что в матче 5-го тура чемпионата Франции против "Ниццы" (0:4) у его команды ничего не вышло. Специалист считает, что теперь команда должна сосредоточиться на следующей игре.

- Мы провели не самую хорошую игру, - цитирует L'Equipe Жардима. - Упустили много моментов не только в организации игры, но и при подготовке к ней. Многие игроки были задействованы в своих сборных во время перерыва. После этого всегда сложно играть. Были неточные передачи, позиционные ошибки, мы сами отдавали мяч сопернику. В такой день было лучше остаться дома.

То, что беспокоит меня больше всего, мы потеряли три очка. Нам нужно забыть об этом и усиленно готовиться к путешествию в Германию (в среду "Монако" сыграет с "Лейпцигом" в Лиге чемпионов. – Прим. "СЭ").