18:44 2 февраля | ФУТБОЛ — Франция

Жардим недоволен календарем "Монако"

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Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим выразил недовольство тем, как составлен календарь лиги 1. Монегаски в среду провели матч с дополнительным временем против "Шамбли" (5:4) в Кубке Франции, а в субботу им предстоит провести игру с "Ниццей".

– Я немного удивлен тем, на какое время назначена игра, – цитирует L’Equipe Жардима. – Как можно провести игру в среду, а потом еще и в субботу с "Ниццей"? К концу февраля у нас может быть пять или шесть травмированных игроков. Считаю, что команду нужно защищать от такого. И подобное происходит не впервые.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

чувствуется влияние Васильева) два раза на неделе играть - в среду и субботу для него слишком часто. нытик.

18:51 2 февраля

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