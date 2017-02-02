Жардим недоволен календарем "Монако"

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим выразил недовольство тем, как составлен календарь лиги 1. Монегаски в среду провели матч с дополнительным временем против "Шамбли" (5:4) в Кубке Франции, а в субботу им предстоит провести игру с "Ниццей".

– Я немного удивлен тем, на какое время назначена игра, – цитирует L’Equipe Жардима. – Как можно провести игру в среду, а потом еще и в субботу с "Ниццей"? К концу февраля у нас может быть пять или шесть травмированных игроков. Считаю, что команду нужно защищать от такого. И подобное происходит не впервые.