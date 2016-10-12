Жан-Пьер Ривер: "Ницца" действительно довольна Балотелли"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер отметил, что нападающий Марио Балотелли уже освоился в своей новой команде. По его словам, сам итальянец счастлив смене клуба. Летом команда с Лазурного берега подписала Балотелли свободным агентом.

- Я действительно доволен Балотелли, - приводит TMW слова Ривера. - Он отличный игрок и уже хорошо освоился здесь. Я счастлив, что Марио выбрал наш проект. Он счастлив, и мы тоже. У нас хорошая команда, конкурентоспособная, в которой хорошая атмосфера. Это все помогает Балотелли.

Он нормальный человек и хороший парень. Но я не его друг. Есть отношения между президентом и игроком. У нас хорошие деловые отношения, но мы не друзья.