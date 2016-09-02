Жан-Пьер Ривер: "Для Балотелли не был главным финансовый вопрос"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривер опроверг слухи о том, что нападающего Марио Балотелли его клубу предложил агент Мино Райола. Он также подчеркнул, что для форварда финансовый вопрос не был главным.

– Мы надеемся провести лучший сезон, но потребуется время, потому что у нас девять новичков. Впереди значительная работа, – цитирует официальный сайт Ривера. – Только игра покажет, как далеко мы можем зайти. Давайте не увлекаться. Сам по себе набор новичков еще ничего не значит для чемпионата. Не нужно давить на "Ниццу". Нужно время. Марио нам никто не предлагал. Мы сами вышли на его агента. Противоречий с тренером не было, как об этом писали. Я никогда не куплю игрока, который не подходит тренеру. Что касается денег, то для Марио не они были главным вопросом.