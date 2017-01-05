Жан-Пьер Ривьер: "Депай - вне финансовых возможностей "Ниццы"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер подтвердил интерес к вингеру "Манчестер Юнайтед" Мемфису Депаю. Ранее наставник английской команды Жозе Моуринью объявил о желании голландца сменить клубную прописку.

- "Ницца" рассматривала вариант с подписанием Депая, как и многие другие клубы, - цитирует RMC Ривьера. - Однако это ситуация, которая находится вне наших финансовых возможностей. "МЮ" купил игрока за определенную сумму, которую хочет вернуть при продаже. Когда мы изучали вариант с приобретением Депая, ситуация была несколько другой, поэтому его приход на данный момент невозможен.