Жан-Пьер Ривьер: "Балотелли не играл - это нормально, у "Ниццы" есть и другие игроки"

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьер не видит проблемы в том, что главная звезда его команды Марио Балотелли пропустил матч 13-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (1:0). Однако он разочарован, что болельщики не смогли посетить игру.

– Нет ничего страшного в том, что Балотелли и Байс не смогли сыграть сегодня, это нормально, – цитирует пресс-служба клуба Ривьера. – У нас есть много футболистов, поэтому важно, чтобы все имели игровое время. Но для меня самым большим разочарованием сегодня было отсутствие наших болельщиков (По решению властей региона фанатам "Ниццы" запретили посещать игру. – Прим. "СЭ"). Болельщики для нас являются большой частью нашего проекта. Когда мы играем выездные матчи в Европе, то они ездят с нами в массовом порядке. Жаль, что они не с нами сегодня. Это действительно достойно сожаления.