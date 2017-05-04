Жан-Мишель Олас: "Женезьо будет тренером "Лиона" и в следующем сезоне"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что главному тренеру команды Брюно Женезьо не грозит отставка. В первом полуфинале Лиги Европы "Лион" проиграл "Аяксу" со счетом 1:4.

– Я абсолютно уверен в Брюно, – цитирует AFP Оласа. – Мы много с ним разговаривали. Он понимает, что нужны корректировки, нужен анализ происходящего. Не все идет так, как нам хотелось бы. И это нужно учитывать. Конечно, всегда есть возможность что-то кардинально изменить. Но мы выбрали стратегию, которая позволяет Женезьо работать в долгосрочной перспективе. Он хорошо работает и может повысить качество игры команды. Нет повода думать, что он не будет тренером "Лиона" в следующем сезоне.