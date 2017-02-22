Жан-Мишель Олас: "Завтра Депай может стать подобным Марсьялю"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас считает очень удачной покупку Мемфиса Депая у "Манчестер Юнайтед". Голландец был приобретен французским клубом за 16 миллионов евро.

– "МЮ" купил его у ПСВ за 47 миллионов, – цитирует AFP Оласа. – Мы рисковали, потому что в последнее время его цена упала, он мало играл. Но в итоге "Лион" доволен, потому что у Мемфиса есть харизма, он оказывает влияние на команду. С ним будет та же стратегия, что и с нашими воспитанниками. Мы можем в три или четыре раза увеличить его стоимость. Завтра он может стать подобным Марсьялю.