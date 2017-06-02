Жан-Мишель Олас: "Трансферный запрет "Атлетико" - плохие новости для "Лиона"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию "Атлетико" на запрет трансферов. К мадридцам были применены санкции в связи с нарушением правил при подписании контрактов с несовершеннолетними футболистами. В течение двух трансферных окон испанский клуб не сможет совершать трансферы.

- Это плохая новость, - цитирует L'Equipe Оласа. - Этот запрет ставит под сомнение взаимные обязательства. Нас ждала очень важная с финансовой точки зрения сделка. Конечно, все изменилось. Ляказетт был близок к переходу в "Атлетико", сам игрок хотел этого.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что нападающий "Лиона" Александр Ляказетт может перебраться летом в "Атлетико".