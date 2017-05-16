Жан-Мишель Олас: "Расторжение контракта с тренером будет стоить "Лиону" 10 миллионов евро"

Главный тренер "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клуб не намерен расставаться с главным тренером Брюно Женезьо. Руководство довольно работой 50-летнего специалиста, несмотря на четвертое место в таблице чемпионата Франции.

- Это правда, что нам не удалось пробиться в Лигу чемпионов, - цитирует Inside Gones‏ Оласа. - Тем не менее у нас были успешные матчи в этом сезоне! Мы победили в Монако. Но конечно же я никогда не говорил, что мы провели отличный сезон. Отсюда риск увольнения тренера есть, однако сумма отступных составляет не менее 10 миллионов евро. Считаю, что Брюно подходящий тренер и он не устал от работы. Он хороший тренер.