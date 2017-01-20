Жан-Мишель Олас: "Лион" в последний момент перебил предложение "ПСЖ" по Депаю"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас отметил, что "львы" в последний момент перебили предложение "ПСЖ" по трансферу голландского вингера Мемфиса Депая. По информации прессы, французский клуб заплатил "Манчестер Юнайтед" 16,5 миллиона евро за трансфер хавбека. Сообщалось, что спустя некоторое время англичане могут получить еще до 8 миллионов евро в качестве бонусов.

– Депай сказал мне, что "Лион" в последний момент перебил предложение от "ПСЖ" о переходе игрока в стан парижского клуба, – цитирует Оласа Get Football News France.