Жан-Мишель Олас: "Лион" может попасть в Лигу чемпионов, выиграв Лигу Европы"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил разочарование поражением от "Генгама" (1:2) в матче 25-го тура чемпионата Франции. Он считает, что попасть в первую тройку теперь "Лиону" будет крайне трудно.

– Мы остаемся в зоне еврокубков, но явно ниже тех позиций, на которые рассчитывали, – цитирует Le Figaro Оласа. – Тяжело будет прибавить, учитывая качество трех команд, которые выше нас. Конечно, 12 очков можно и отыграть, но ситуация крайне напряженная. Не будем забывать о еще одном способе попасть в Лигу чемпионов. Нужно выиграть Лигу Европы. Будем двигаться и к этой цели.