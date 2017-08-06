Жан-Мишель Олас: "Хорошо, когда у клубов есть деньги от нефти и газа"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас подчеркнул, что чемпионат Франции выиграет от того, что там будет выступать такой футболист, как Неймар. Бразилец на этой неделе подписал контракт с "ПСЖ" сроком на пять лет.

- Дело не в том, что даст приход Неймара в перспективе, - цитирует L’Equipe Оласа. - Нам необходимо сохранять равновесие. Хорошо, когда у клуба есть нефть и газ, это позволяет им приобретать новых футболистов. А когда у тебя их нет - надо бороться за два оставшиеся места в Лиге чемпионов. Это приносит клубу деньги.