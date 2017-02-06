22:21 6 февраля | ФУТБОЛ — Франция

Жан-Мишель Олас: "Геззаль и Толиссо будут строго наказаны"

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Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил недовольство поведением своих игроков в конце матча чемпионата Франции с "Сент-Этьеном" (0:2). Из-за потасовки на поле красные карточки получили полузащитники Рашид Геззаль и Корантен Толиссо.

– Мы с главным тренером решили финансово наказать их, – цитирует L’Equipe Оласа. – Я их люблю, но они будут строго наказаны.

В то же время хочу отметить, что президент "Сент-Этьена" Бернар Кайаццо назвал моих игроков психами и ублюдками. Это очень грубое оскорбление. Такое нельзя говорить. Возможно, дисциплинарный комитет этим займется.

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Материалы REN-TV

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