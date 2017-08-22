Жан-Мишель Олас: "Футбол не должен сводиться к войне между Абу-Даби и Катаром"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас раскритиковал трансферную политику "ПСЖ". Парижане, напомним, этим летом купили Неймара за 222 миллиона евро и хотят приобрести Кильяна Мбаппе почти на 200 миллионов.

– Эти суммы намного больше тех, которыми клубы реально оперируют, – цитирует Le Monde Оласа. – Эти суммы дестабилизируют обстановку, нарушают равновесие. УЕФА работает над новой версией финансового fair-play. Очевидно, что трансфер Неймара непропорционален тому балансу, который есть в работе "ПСЖ". Настораживает то, как прошел трансфер. Ведь не было достигнуто соглашения между клубами. Возникает напряжение по поводу неограниченности ресурсов некоторых клубов. А если взять зарплату Неймара с учетом налогов, то мы получим невероятную сумму, которая нарушает все равновесие, даже в социальном плане. "Манчестер Сити" делает нечто подобное. Футбол не должен сводиться к войне Абу-Даби и Катара. УЕФА не должен оставлять все как есть. Это наносит ущерб имиджу футбола.