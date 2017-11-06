Жан-Мишель Олас: "Фанаты "Сент-Этьена" слишком легко прорвались на поле"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас поддержал своего нападающего Набиля Фекира, который подвергся критике за то, что спровоцировал фанатов "Сент-Этьена" празднованием гола во время матча чемпионата Франции. Фекир оформил дубль, забив пятый мяч "Лиона", и показал свою футболку фанатам "Сент-Этьена", которые прорвались на поле, из-за чего матч пришлось приостанавливать.

– Набиль ничего такого не натворил, чтобы можно было оправдать невероятные нарушения норм безопасности на стадионе, – цитирует L’Equipe Оласа. – В его адрес проявляли агрессию весь матч. К тому же фанаты прорвались на поле очень легко. И не конкретные действия Набиля это спровоцировали. Я все видел на повторах и фото. К тому же я видел на трибунах провокационные баннеры. Набиль – это герой нашего матча, он отлично проявил себя. Фекир лишь повторил обычный жест празднования гола. Не понимаю, почему мы не можем показать свою футболку, когда гордимся своими голами и подвержены эмоциям.