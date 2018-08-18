Жан-Мишель Олас: "Это жестокое поражение для "Лиона"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил разочарование поражением от "Реймса" во втором туре лиги 1. Лионцы проиграли на выезде новичку лиги 1 со счетом 0:1.

– Это жестокое поражение, но мы должны были сыграть намного лучше. Можем винить только себя, – цитирует AFP Оласа. – "Реймс" сыграл очень закрыто, компактно. Он умеет создавать трудности атакующим командам. Я не чувствовал, что мы готовы играть против такого соперника. Почему-то игроки думали, что матч выйдет легким, но это не так. Мы потеряли концентрацию. Это должно послужить уроком.