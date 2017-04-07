Жан-Мишель Олас: "Если "Лион" выиграет Лигу Европы, то Ляказетт и Толиссо не уйдут"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что если клуб выиграет Лигу Европы, то полузащитник Корантен Толиссо и Александр Ляказетт останутся в команде. Ранее первый заявил, что примет решение относительно своего будущего летом, а второй сказал, что, скорее всего, сменит клубную прописку.

- Я могу заверить вас, что, если мы выиграем Лигу Европы, они не уйдут, - цитирует Le Parisien Оласа. - Они не захотят уезжать. Если же они действительно уйдут, то у нас появится ситуация, когда наши финансовые возможности будут больше, чем потребности.

Третье место по итогам сезона кажется сложной задачей, но есть еще шанс. Раньше наши шансы на победу в Лиге Европы были сто к одному, а теперь - пять к одному.