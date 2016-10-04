Жан-Мишель Олас: "Дисквалификация Балотелли отменена? Теперь "Ницце" будет нечем оправдать поражение от "Лиона"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас не против, что красная карточка форварда "Ниццы" Марио Балотелли будет отменена. 26-летний итальянец был удален в минувшие выходные, но дисквалифицирован не будет, поэтому сможет сыграть с "ткачами" в 9-м туре лиги 1.

– Очевидно, что Марио Балотелли обычный футболист, и если он не виноват, то было бы несправедливо дисквалифицировать его, – цитирует L'Equipe Оласа. – Не намерен протестовать против решения дисциплинарной комиссии отменить красную карточку, если она была незаслуженная. Так как я не был на той игре, то я не могу говорить на 100 процентов, но все говорили, что удаление не было объективно. Таким образом, "Ницца" будет иметь лучший состав в игре против "Лиона". Теперь они не смогут сказать в случае нашей победы, что поражение случилось из-за отсутствия Марио. Все хотят видеть в чемпионате Франции матчи высокого уровня с лучшими игроками.